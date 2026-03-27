春のセンバツ高校野球。愛知の中京大中京がベスト4進出を果たしました。 【写真を見る】【センバツ】愛知･中京大中京 5年ぶりにベスト4進出 青森･八戸学院光星との接戦を2-1で制す 大会9日目、青森の八戸学院光星との準々決勝にのぞんだ中京大中京。1回、2アウト1・2塁で、5番・松田がタイムリーツーベースで先制します。 直後に同点に追いつかれますが、2回以降はランナーを出しながらもエース