スコットランド、イングランドといずれもアウェーで戦う３月の連戦、さらに６月開幕の北中米ワールドカップは、アジア最終予選とはまた違ったステージの戦いになるだろう。押し込まれる時間帯も増える想定の中で、より重要な役割を担うのが３−４−２−１システムのウイングバックだ。どちらかと言えば守備的に振る舞えて、４バックのサイドバックにも対応できる菅原由勢は、その点でキーマンになり得る存在だ。そうした見解