全国では続々と、サクラの開花が発表がされています。 県内の開花はいつになるのか、取材しました。 （永田拓巳アナウンサー） 「標本木のソメイヨシノです。26日まで2輪開花していましたが、きょうは何輪開花いているのでしょうか」 27日午前10時頃。 長崎地方気象台の標本木は、新たに1輪が咲き、3輪の開花が確認されました。 しかし、開花発表の目安となる “5輪以上” とはなりませんでした。 （長崎地