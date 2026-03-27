◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手は、開幕戦に「1番・DH」で出場。初回にヒットを放ち、四死球でも2度出塁しました。対するダイヤモンドバックスの先発はザック・ギャレン投手。大谷選手は第1打席で5球目のナックルカーブをとらえ、ライトへのヒットを放ちます。しかし後続は好守備に阻まれサードゴロ。2塁への進塁を試みていた大谷選手はこれでアウトとな