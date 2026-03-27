◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケートの坂本花織選手の現役最後の試合となる世界選手権のフリースケーティングの時間が決まりました。2025年の6月に引退を発表して全日本選手権では5連覇を達成、ミラノ・コルティナオリンピックでは団体・個人で銀メダルを獲得しました。迎えた世界選手権ショートプログラム。坂本選手はともに歩んだ中野園子コーチに背中を押されリンクへ向