お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。「10歳娘とデート」を楽しんだ様子を写真で披露し、長女の近影も公開した。【写真】「背も伸びましたね！」アンガールズ山根が公開した10歳長女の近影4枚の写真をアップ。ショッピングを楽しむ長女の後ろ姿や、カフェでデザートを味わう様子などを披露している。山根は「大きくなったなぁベビーカーに乗せて2人でどっか行ったデートがついこ