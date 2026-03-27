◇米男子ゴルフツアーヒューストン・オープン第1日（2026年3月26日テキサス州メモリアルパーク・コース＝7475ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は71で回り93位、平田憲聖（25＝ELECOM）は75で124位と出遅れた。63をマークしたポール・ウォリング（41＝英国）が首位に立った。