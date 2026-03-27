記憶に残る名シーンを彩り、聴けばそのシーンや当時の記憶が鮮明に蘇るドラマ主題歌。近年では、定額制動画配信サービスで名作ドラマの配信解禁も増え、当時青春時代だった層には懐かしく、若年層には新しく受け止められている。ORICON BiZ onlineでは10〜60代男女計1200人を対象に「好きなドラマタイアップ曲」の調査を実施し、ランキング化した。【一覧表】「好きなドラマ主題歌ランキング」総合TOP10世代別も対象とした楽