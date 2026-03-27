「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）智弁学園が８点ビハインドを五回までにひっくり返すセンバツ史上初の猛攻劇を見せた。最大の逆転勝利となり４強へ進出した。初回に一挙６失点、二回にも２点を追加され絶望的な状況となった智弁学園。だが選手たちはまったくあきらめていなかった。直後に八木の犠飛で１点をかえして反撃ののろしをあげると、三回には下位打線の連続長打などで