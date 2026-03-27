◇米女子ゴルフツアーフォード選手権（2026年3月26日アリゾナ州ワールウインドGC＝6675ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、勝みなみ（27＝明治安田）が65をマークして6位と好発進した。首位と5打差。竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）、桜井心那（22＝王子ホールディングス）、岩井明愛（23＝Honda）は66で10位につけた。67の吉田優利（25＝エプソン）と古江彩佳（25＝富士通）は22位、68の畑岡奈紗（27＝アビー