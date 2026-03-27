富山市の交差点で車同士が衝突し、親子2人が死亡した事故で、富山地検は27日、赤信号を無視して運転し、時速約140キロで交差点に進入したとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の罪で、富山県舟橋村、無職杉林凌容疑者（26）を起訴した。起訴状などによると、今月7日午前5時半ごろ、富山市の会社員上田絵莉加さん（38）が運転していた車に衝突し、上田さんと同乗していた息子の中学生壮芽さん（14）を死亡させたとして