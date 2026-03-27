GoogleがGeminiのリアルタイム音声生成AIモデル「Gemini 3.1 Flash Live」を2026年3月26日に発表しました。Googleは「これまでで最高品質のオーディオおよび音声モデルです。さらに日本を含むAIモードが利用可能なすべての言語と地域において、音声とカメラの両方を検索できる「検索Live」をグローバルに展開することも明らかにされました。Gemini 3.1 Flash Live: Google’s latest AI audio modelhttps://blog.google/innovation