米軍が制圧計画を立てているとも目されるイラン沖カーグ島の衛星写真/Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2024/Getty Images via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領がイランとの「戦争に勝利した」と宣言する一方で、強襲揚陸艦、上陸用舟艇、そして数千人の海兵隊員と海軍兵士が同地域に展開されている。この展開を受けて、米国がイラン沿岸沖に位置するサンゴ礁の島、カーグ島を占領する計画があるので