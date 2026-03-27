◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２７日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人は２７日、ファーム・リーグ日本ハム戦のスタメンを発表した。先発は又木鉄平投手。前回登板の１９日のファーム・リーグ中日戦（ジャイアンツタウンスタジアム）では先発して５回４安打２失点で勝利投手。直球は最速１５０キロを計測し、５奪三振をマークした。坂本達也捕手とバッテリーを組む。打線は「３番・遊撃」に高卒２年目・石塚裕惺内野手、「４