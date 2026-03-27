富士通陸上競技部は２７日、神奈川・川崎市の富士通株式会社で２０２６年度新加入選手の合同取材会を開催し、男子長距離ブロックからは駒大出身の伊藤蒼唯と国学院大出身の上原琉翔が出席。伊藤は「伝統あるユニフォームに袖を通すことができてすごく感謝していますし、誇りを抱いています」と初々しく笑った。駒大出身の伊藤は１年時の箱根駅伝６区区間賞で同校初の学生３大駅伝３冠に貢献。４年間チームの主力として安定感抜