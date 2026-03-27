元総合格闘家・浅倉カンナが２７日、自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。浅倉は「３／２４３２４０ｇベビ爆誕」と出産日や赤ちゃんの体重をつづり、小さな手を握る写真をアップ。「産まれてきてくれてありがとう」と思いを記した。浅倉は昨年７月にＳＮＳで「突然のご報告となりますが結婚しました！！誠実で優しくてクール（少しかっこつけ）な夫です」とＤＪ、音楽プロデューサーのＮＯＲＩＩとの結