タレントのイモトアヤコ、女優の木村佳乃が２７日、都内で行われた映画「きかんしゃトーマスいっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」の初日舞台あいさつに登壇した。人気アニメ「きかんしゃトーマス」の最新作で、シリーズ初のミュージカル要素を取り入れた今作。レール点検車・ウィンストン役としてゲスト出演したイモトは今作について「とにかく楽しい。たくさん歌が流れるので、声に出してみんなで歌える映画」と魅力を