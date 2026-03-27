３月最後の金曜日である２７日、テレビ各局の朝のワイドショーが一区切りを迎えた。フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）は番組が終了。前身番組から“朝の顔”を５年間務めた俳優の谷原章介は「まだまだテレビの意義というものはある」と力を込めた。また日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）では司会の黒田みゆアナが卒業するなど、各番組は年度末でレギュラー陣が入れ替わる。フジ「