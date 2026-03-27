俳優・宮世琉弥がイベントのオフショットを披露し注目を集めている。宮世は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「本日！３ｒｄＡｌｂｕｍ「Ｉｌｌｕｓｉｏｎ」がリリースされました！！」と書き出すと、「ラゾーナ川崎でリリースイベントをさせていただきました。たくさんのりゅびーずに会えて嬉（うれ）しかったなぁ。みんないい顔してたなぁ。僕まで幸せになりましたありがとう」とファンへの感謝の気持ちをつ