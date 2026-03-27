◆センバツ第９日▽準々決勝花咲徳栄―智弁学園（２７日・甲子園）智弁学園が８点差をはね返した。２回表を終えて０―８の苦しいスタートとなったが、裏の攻撃で１点を返すと、３回に４安打を集中させて３点を奪った。４回に２死一、二塁から４番の逢坂悠誠一塁手（２年）が右翼線へ２点二塁打を放ち、あっという間に２点差。さらに５回２死二、三塁から暴投で１点差に迫ると、２死一、三塁から志村叶大二塁手（３年）が右中