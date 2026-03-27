◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）サトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は、昨年勝った１０番枠の隣となる５枠９番から連覇を狙う。堀調教師は「決まった枠順のなかで、当日の天候、馬場状態など細かいファクターを把握して最大限のパフォーマンスを出せるように努めていきたい」とコメントした。昨年と同様にレース２日前の金曜に決戦の地へ向かい、１１時３