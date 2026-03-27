版三は、「エヴァ歌舞伎」シリーズの浮世絵全7作を、同社オンラインショップ「浮世絵工房」にて3月30日12時に発売する。 今回展開されるのは、同社がプロデュースを手がけるアートプロジェクト「エヴァ・ジャポニズム」の第2弾。2月の「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年記念イベントにて行なわれた「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」のキービジュアルを使用した浮世絵全7作が販売さ