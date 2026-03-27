ダンスボーカルグループ「超特急」の船津稜雅が２７日、大友花恋主演のＴＯＫＹＯＭＸのドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（４月２日スタート、木曜・後９時２５分）の制作発表記者会見を東京・半蔵門の同局で行った。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友花恋）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」ＶＳ「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新