◆米大リーグドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点。９５球を投げて無四死球、６奪三振と好投し、日本人投手では初の２年連続開幕白星を挙げた。試合後、報道陣の取材に応じた右腕は「この初戦