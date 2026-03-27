【モデルプレス＝2026/03/27】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が3月25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題となっている。【写真】37歳三代目JSBメンバー「あどけなさ全開で可愛い」話題のイメチェンヘア◆岩田剛典、新しいヘアスタイル披露岩田はヘアカットする絵文字をつづり、写真を投稿。これまでは長めの前髪を分けてサイドに流していたが、眉と目の間くらいの長さにカットした前髪を下ろし、イメ