政府が全国で26日から行っている石油の国家備蓄の放出が、鹿児島市のENEOS喜入基地でも27日から始まりました。 （記者）「鹿児島市喜入の備蓄基地でもきょうから放出が始まっています」 政府は、全国11か所の国家備蓄の石油を26日から順次放出していて、鹿児島県内では27日から鹿児島市のENEOS喜入基地でも放出を始めました。 喜入基地には57基のタンクがあり、総容量は735万キロリットルです。 資源エネルギー庁により