全国各地で桜の開花が発表される中、鹿児島の開花発表も間近となっています。 鹿児島市東郡元町の鹿児島地方気象台では27日午前9時半ごろ、職員がソメイヨシノの標本木を確認しました。 「ちょっと厳しい。なんか微妙なんですよ。3輪はありそう」 開花していたのは3輪で、開花発表の条件となる5、6輪には届きませんでしたが、まもなく開花しそうなつぼみが複数ありました。 （鹿児島地方気象台 青木宏平技官）「結構咲きかけの