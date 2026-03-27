【関東地方】下り坂 夜桜見物に行かれる方は注意 高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受ける見込みです。このため、おおむね曇りで夜は雨となり、多摩地方では夕方から雷雨となる所があるでしょう。 、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。雨シミュレーション２７日（金）～２８日（土） ３０分ごとの雨のシミュレーションです。雷注意報が発表されているときは、雷雨にも