通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.11-0.55円コールオーバー ユーロ円0.93-1.49円コールオーバー ポンド円0.95-1.39円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格