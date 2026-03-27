秋田朝日放送 秋田県内のインフルエンザの患者数は、前週の１．１倍に増え、再び「注意報レベル」となっています。 秋田県によりますと、２２日までの１週間に県内の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、１医療機関あたり１０.３２人で、前の週から１．１倍に増加しました。再び「注意報レベル」の１０人を超えています。 集団発生は、教育・保育施設と社会福祉施設の２件で発生していて、Ｂ型とＡ型の