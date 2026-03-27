ベンキュージャパン(BenQ)は、ゲーミングモニターブランド「MOBIUZ」の新製品として、31.5型4K量子ドット有機EL「EX321UZ」と、26.5型WQHD量子ドット有機EL「EX271QZ」を3月31日より順次発売する。価格はオープンで、市場想定価格はEX321UZが259,800円前後、EX271QZが194,800円前後。 量子ドット有機ELゲーミングモニター ・31.5型「EX321UZ」4K/240Hz約259,800円4月発売 ・26.