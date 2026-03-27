「ABEMA（アベマ）」は4月2日午後10時より、オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送開始する。元政治家の石丸伸二、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリの神谷明采ら、出演者が発表された。【画像】いちごを持ちスマイルを見せる石丸伸二ほか…“参加者”ビジュアル『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う