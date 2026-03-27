人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。グリーンのミニスカ・コスで今季も「VANTELINBEAUTY」として活動することを報告した。「【嬉しいお知らせ】#SFormulaに参戦する3637号車VANTELINTEAMTOM′SのVANTELINBEAUTYとして今年も活動させて頂きます」と報告。「バンテリンビューティー」は4年目となる。マシンカラーのグリーンのコスチューム姿の写真をアップし「今年で