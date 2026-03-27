吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が26日、自身のXを更新。妻の行動にツッコミを入れた。良ちゃんは、元アイドルグループ「マボロシ可憐GeNE」のリーダーで、社長も務めていた早乙女ゆみのと2022年8月に結婚している。良ちゃんは25日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）で、番組の追跡班に追われていた。鬼越トマホークの良ちゃんと金ちゃんは「何日前まで遡れるのか？『