今回は、家事も育児も妻任せな夫が、しんどそうな妻を無視した結果についてのエピソードを紹介します。まさかこんなことになるとは…「俺には妻と3人の子どもがいます。俺も妻もフルタイム勤務の会社員ですが、本当は妻に時短勤務してもらいたいと思っています。だって『私もあなたと同じぐらい忙しいんだから、家事も育児も手伝ってよ！』とうるさく言ってくるからです。でも時短なら、そういう文句も言われないですよね。また妻