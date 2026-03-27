◇第98回選抜高等学校野球大会 準々決勝 花咲徳栄 - 智辯学園(27日、甲子園球場)智辯学園が序盤大量得点を奪われた花咲徳栄に5回に逆転しました。春の甲子園も準々決勝を迎えます。初回、花咲徳栄が智辯学園の投球が乱れる中で確実に流れを作り、4本のタイムリーなどで一挙6点を獲得。2回でも得点を記録し8点リードしました。大きく離された智辯学園でしたが、2回に北川温久(3年)がチーム初ヒットを記録し、八木颯人選手(3年)が1ア