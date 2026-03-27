出入国在留管理庁は外国人労働者の在留資格「特定技能」について、外食業分野での受け入れ数が上限を超える見込みがあるとして、4月13日以降、受け入れを停止すると明らかにしました。政府はことし1月、外国人労働者の在留資格で一定の知識・経験が必要な「特定技能」について、2028年度末までの受け入れ上限数を80万5000人あまりとする案を閣議決定しました。このうち、飲食店で働いたり給食を作ったりする「外食業分野」の上限は