BTSの復帰コンサートのNetflix（ネットフリックス）のリアルタイム視聴者数が1840万人を記録し、世界的な影響力と話題性を証明した。韓国メディアが報じた。25日に同社の発表によると、光化門広場公演（21日）『BTSカムバックARIRANG（アリラン）』はリアルタイムの破格的な視聴者数に加え、イベント終了後に公開された映像は、24カ国で週間ランキング1位を獲得した。さらに世界80カ国で、トップ10に入った。特に2日間のデータだけ