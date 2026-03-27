3月26日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続き「俺が語りたい以前以後 プロ野球開幕スペシャル」と題し、プロ野球における転換点について出演者たちが語り合った。芸能人やお笑い芸人による始球式の話題では、長年キャッチャーとしてボールを受けてきた元プロ野球選手がガチなトーンで本音をぶちまけ…。【映像】地響きするほど観客が沸いた!?オードリー春日の爆笑始球式の様子同企画に