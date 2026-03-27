【帝都初恋剣戟譚】 3月27日 先行配信開始 【拡大画像へ】 HIKE編集部は、少年／青年向けマンガレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）より「帝都初恋剣戟譚（ていとはつこいけんげきたん）」を3月27日にピッコマにて独占先行配信を開始した。 本作品は、原作・岳兎佐助氏、漫画・サイトウリョウ氏による、純情な恋心と熾烈な剣戟が交錯する「歴史IF×青春×剣戟」アクション。