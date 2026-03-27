電子コミックサービス「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『縁の手紙』（作：HYEONA CHO）のアニメ映画が2026年秋に日本で公開される。 【写真】映画「縁の手紙」ティザービジュアル 『縁の手紙』は心に傷を負った主人公が、転校先で謎の手紙を発見したことをきっかけに、新しい友人と出会い成長していく物語。全10話ながら、叙情的な画風と色彩、個性的な演出が好評を博しているという。 本