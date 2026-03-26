三代目 J SOUL BROTHERSがカバーを飾る『Numéro TOKYO』5月号特装版（増刊／扶桑社）が2026年3月27日（金）に発売される。 【写真】三代目 J SOUL BROTHER、都内のホテルで撮影を敢行 『Numéro TOKYO』5月号特装版（増刊）カバーに、デビュー15周年目を迎えた三代目 J SOUL BROTHERSが登場。特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「SEVEN, AS O