１蓄電池 ２レアアース ３防衛 ４半導体 ５小型原子炉 ６ＴＯＰＩＸコア３０ ７データセンター ８ドローン ９ＪＰＸ日経４００ １０フィジカルＡＩ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「空飛ぶクルマ」が１３位にランクアップしている。 きょう付の読売新聞朝刊で「政府は次世代の移動手段『空飛ぶクルマ』について、２０２７～２