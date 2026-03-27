ノーラコミックス『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1・2新装版』（Gakken）が2026年4月28日に同時発売される。発売に先駆け3月25日に予約販売が開始された。 【写真】『MOVIE 1st THE COMICS』法人別特典を見る 2004年10月にTVシリーズ第1作が放送された『魔法少女リリカルなのは』シリーズ。ファンからの支持を受け、2010年には劇場版第1作『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st』が公