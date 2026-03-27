小林洋行が大幅反発している。２６日の取引終了後に自社株買いを発表したことが好感されている。上限を３５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９３％）、または２億円としており、取得期間は４月１日から９月３０日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けを含む市場買い付けにより取得する。 出所：MINKABU PRESS