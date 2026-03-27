[3.26 欧州予選PO準決勝 チェコ 2-2(PK4-3) アイルランド]アイルランド代表はワールドカップ出場に王手をかけようかという試合展開も、無念の欧州プレーオフ準決勝敗退となった。ヘイミル・ハルグリムソン監督は敗戦に肩を落としつつも「全力を尽くした選手のパフォーマンスを誇る」と労った。日韓ワールドカップ以来6大会ぶりの出場権獲得を狙ったアイルランドは、欧州PO準決勝でチェコ代表と対戦。前半にFWトロイ・パロット