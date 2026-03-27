開催：2026.3.27会場：ドジャースタジアム結果：[ドジャース] 8 - 2 [Dバックス]MLBの試合が27日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとDバックスが対戦した。ドジャースの先発投手は山本由伸、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。4回表、3番 ヘラルド・ペルドモ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 LAD 0