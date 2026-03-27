木村拓哉が自身のInstagramを更新し、レコーディングスタジオでの最新ショットを公開した。 【写真】木村拓哉の最新ショット／レコーディング風景 他 ■木村拓哉「今日はレコーディングスタジオへ！」 公開された写真では、木村がマイクの前でヘッドホンを着け、レコーディングに臨む姿を披露。イエロー系のシャツをラフに着こなしながら、真剣な表情で収録に向き合う姿が印象的だ。 投稿では「