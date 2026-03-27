キリンビール公式Xで、目黒蓮（Snow Man）の「キリンビール 晴れ風」春ビジュアルが公開された。 【写真＆動画】目黒蓮「晴れ風」春ビジュアル（2枚）／渋谷に掲出中の巨大広告／「晴れ風」新CM ■目黒蓮「晴れ風」春ビジュアル公開 投稿では、「ビールとともに楽しまれてきた桜が、実はいま、消失の危機に。キリン晴れ風は、桜を守る活動を支援しています」というコメント。あわせて、「本日 #さくらの日 は