ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ [東証Ｇ] が3月27日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結売上高を従来予想の60億円→65.8億円に9.7％上方修正し、従来の2期ぶりの過去最高予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結売上高も従来予想の30.2億円→36億円に19.2％増額した計算になる。 ※25年3月期(15ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間